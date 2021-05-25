Ташкент, , 12:07 — REGNUM Советником президента Узбекистана по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями назначен Шаазим Миноваров, сообщили в пресс-службе главы республики.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий указ 25 мая. С 2017 года Миноваров возглавляет центр исламской культуры при правительстве республики.

Ранее политик работал председателем французского альянса Ташкента. В разные годы занимал должность председателя комитета по делам религий при правительстве Узбекистана, советника президента, замглавы МИД и посла в Египте.