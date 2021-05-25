Москва, , 12:07 — REGNUM Большинство жителей России (52%) летом 2021 года никуда не поедут и планируют провести летний отпуск дома, приводит данные ВЦИОМ.

Развитие сюжета: Куда планируют поехать российские туристы в 2021 году?

Собираются отдохнуть на даче или в деревне 34%. Путешествовать по России хотят 13%. Лишь 9% не боятся пандемии и намерены отдыхать за границу (в 2020 году — 11%).

Те, кто планирует поездки, готовы выделить на них около 40 тыс. 020 руб. на одного, по сравнению с 2020 годом рост на 14%. Специально откладывают на отдых 36% опрошенных.

Телефонный опрос проведен 15−16 мая 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, планируют отдохнуть летом в Турции только 3% российских граждан.

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