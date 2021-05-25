Краснодар, , 12:06 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждён 91 новый случай заражения коронавирусом. Данные за сутки опубликованы региональным оперативным штабом 25 мая. Накануне, 24 мая, сообщалось о 93 новых носителях инфекции.

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«В Краснодаре выявили 23 случая, в Анапе — 14, в Лабинском районе — 12, в Сочи — 9. По пять заболевших в Тимашевском и Кущевском районах, 4 — в Староминском районе. По три положительных результата в Геленджике, Кавказском и Темрюкском районах», — сообщили в оперштабе.

На 25 мая в регионе подтверждено в общей сложности 47 858 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 42 860 человек. Не смогли спасти медики 2 957 пациентов. В настоящее время в ковид-стационарах остаются 1030 человек, в тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ — 53 пациента, один на ЭКМО. Дома лечатся 1011 человек.