Киев, , 12:09 — REGNUM Украинская партия «Голос» (наименьшая фракция в Верховной раде нынешнего созыва) одобряет решение правительства страны прекратить прямое авиасообщение с Белоруссией, но заявляет, что этого недостаточно.

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Соответствующее заявление обнародовано 25 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

В «Голосе» считают, что решение властей в отношении Белоруссии — «наименьший из необходимых шагов».

Партия требует от лидеров Украины ввести санкции против соратников Лукашенко, причастных к репрессиям и нарушениям прав человека, в первую очередь — задействованных в последней спецоперации; официально перенести переговорную площадку по Донбассу из Минска; потребовать привлечения репрессивного режима Лукашенко к ответственности «согласно нормам международного права».

В политической силе подчеркивают, что Украина вместе с ЕС, НАТО и всем мировым сообществом должна на всех уровнях и всеми инструментами политического, дипломатического и экономического давления добиваться освобождения Романа Протасевича.

ИА REGNUM напоминает, что накануне бывший президент Украины, в настоящий момент лидер партии «Европейская солидарность» и депутат Верховной радыПетр Порошенкопредложил свой план санкции в отношении Белоруссии, отдельно подчеркнув, что он подойдет и для ЕС, и США.