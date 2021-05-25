Ростов-на-Дону, , 12:05 — REGNUM В Ростовской области завершили участие в прививочной кампании, получив вторую дозу антиковидной вакцины, более 312 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 мая.

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Участниками прививочной кампании стали уже 418 707 жителей Ростовской области (+ 5734 за сутки), завершили вакцинацию 312 210 человек (+ 4055 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области перебоев с поставками вакцины нет. С начала прививочной кампании донской регион получил три российские вакцины от COVID-19 в разных объёмах — «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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