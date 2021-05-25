Стокгольм, , 12:12 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко продемонстрировал, что он больше не хочет даже притворяться, что управляет государством, которое следует «нормальным правилам поведения». Использование истребителя, чтобы заставить пассажирский самолет изменить курс и приземлиться в Минске с целью ареста оппозиционного журналиста/активиста, сродни демонстративно показать «средний палец» Западу, ЕС, Соединенным Штатам и идеи уважения международных договоренностей. Об этом в своей статье написал корреспондент шведского телеканала SVT Берт Сундстрём, находящийся в России.

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»Что еще может быть хуже: Россия и лояльные к Кремлю СМИ дают понять, что, по их мнению, Лукашенко действовал как настоящий мужчина. Именно здесь впервые распространилась информация, что Лукашенко действовал оперативно и принимал решения сам, когда дошла информация о том, что самолет мог быть взорван и что его действия были направлены на спасение жизней пассажиров. Затем история начала меняться. Теперь МИД России и лояльные Кремлю СМИ вместо этого сравнивают то, что произошло, с тем, когда США заподозрили, что осведомитель Эдвард Сноуден находился на борту самолета президента Боливии, и поэтому заставили самолет приземлиться в Австрии в 2013 году. Другой пример — Украина в 2016 году вынудила белорусский борт приземлиться в Киеве», — написал Сундстрём.

«Сейчас это выглядит так — «вы на Западе лицемерны, вы делали то же самое, что и Лукашенко сейчас». Российские пропагандистские каналы Sputnik и RT почти счастливы… То, что президент Беларуси считает себя всемогущим, было очевидно уже много лет. То же самое касается и президента России. И тот факт, что они сейчас стремятся к все более ожесточенной конфронтации с внутренней оппозицией, нарушая правовые принципы и все то, что отстаивают западные демократии, действительно носит зловещий характер. И, конечно, прежде всего для граждан России и Белоруссии», — написал Сундстрём.

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