Париж, , 12:09 — REGNUM Санкции западных стран в отношении России необходимо отменить. Такое мнение 25 мая высказала лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире телеканала BFM.

«Никакого смысла сохранять санкции нет, они имеют обратный эффект. Их следует отменить, чтобы вернуться к нормальным отношениям с Россией», — сказала она.

Также Ле Пен указала, что, как она считает, Франция должна изменить свою нынешнюю внешнюю политику.

«Следует выйти из объединенного командования НАТО. Я также считаю, что необходимо сбалансировать наши отношения с Россией и США», — добавила лидер партии «Национальное объединение».

Кроме того, она отметила, что Франции необходимы суверенные отношения с великими державами, и уточнила, что, по ее мнению, в настоящее время французские власти находятся в конфликте с некоторыми из стран.

«Это происходит из-за нашей подчиненности дипломатии Европейского союза. Франция как великая страна должна иметь собственную дипломатию», — пояснила французский политик.

«Ей надо найти свой голос в многополярном мире», — заключила Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-делегат по делам транспорта при министре экологического перехода Франции Жан-Батист Джеббари заявил, что работающим во Франции авиакомпаниям следует прекратить полёты над Белоруссией после вынужденного приземления в Минске самолёта Ryanair.