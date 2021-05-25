Дубай, ОАЭ, , 12:07 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Genesis представил роскошный патрульный внедорожник Genesis GV80 для полиции Дубая. Об этом сообщается на сайте Emirates Today.

GV80 пополнила парк главного полицейского управления Дубая. Поскольку этот город является мировой столицей суперкаров, то правоохранительным органам здесь необходимы быстрые машины.

«Мы надеемся, что высокотехнологичный Genesis GV80 будет способствовать облегчению операций полиции Дубая», — сказал директор Genesis UAE Сулиман Аль-Забен.

Под капотом GV80 функционирует 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 300 л. с. (224 кВт). Также имеется версия с 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом мощностью 375 л. с. (279 кВт). Привод у модели 4×4.

Ранее компания Genesis представила универсал G70 Shooting Brake. Он позиционируется, как конкурент моделям Mercedes C-Class Estate, BMW 3 Series Touring и Audi A4 Avant. Этот универсал имеет большую грузоподъемность по сравнению с седаном на 40%.

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