Псков, , 12:18 — REGNUM В Псковской области области за сутки выявили 51 нового носителя коронавируса, что на 26 человек больше, чем сутками ранее. Об этом 25 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в Псковской области подтвержден 37 561 случай заражения, из них 51 за минувшие сутки. Выздоровел 32 031 житель, в том числе 187 пациентов выписаны за минувшие сутки. Умерли 396 человек, в том числе за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных исхода от COVID-19.

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