Москва, , 12:03 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмущен заменой российского флага на чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия), передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Геннадий Зюганов Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Надо себя уважать, прежде всего, у нашей страны есть все меры, чтобы защитить свой суверенитет и достоинство», — заявил Зюганов.

В Риге местные власти сняли флаг России с площади в центре города. Там расположены флаги всех стран-участниц чемпионата мира по хоккею, который проходит в столице Латвии.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает на турнире под флагом ОКР, а вместо гимна страны исполняется фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.