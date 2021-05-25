Красноярск, , 12:02 — REGNUM За последние сутки в Красноярском крае скончались шесть человек с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в оперативном штабе края.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

За весь период пандемии в регионе жертвами коронавирусной инфекции стали 3703 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 мая в Красноярском крае выявлен 72 941 носитель коронавируса, выздоровели 67 169 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае выявили уже почти 73 тысячи носителей коронавируса