Уфа, , 12:06 — REGNUM Шесть участков дорог на трассе М-5 «Урал» намерены реконструировать в течение трех лет в Башкирии. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что этот вопрос был рассмотрен во время защиты проекта трехлетней программы дорожной деятельности региона на совещании в Росавтодоре.

Сообщается, что в Башкирии в рамках трёхлетней программы планируется провести ремонт на трассе М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск. Здесь чиновники намерены реконструировать шесть участков, общей протяженностью 79 км.

«Кроме того, в 2022 году дорожники хотят капитально отремонтировать участок км 1 205 — км 1 218 автодороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа. Общая протяжённость федеральных автомобильных дорог в республике составляет 803 км, региональных и межмуниципальных — 13 546 км (из них в нормативном состоянии 55% дорог)», — говорится в сообщении пресс-служба республиканского правительства.

Отмечается, что Башкирия предложило включить в опорную сеть России 44 автодороги, которые проходят по территории республики, протяженностью порядка четырех тысяч км.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на развитие дорожной отрасли планируют направить 26 млрд рублей.