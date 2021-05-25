Челябинск, , 12:01 — REGNUM В Челябинской области одна из птицефабрик подверглась штрафу з нарушение земельного законодательства. Об этом сообщает территориальное управление Россельхознадзора.

Нарушения были обнаружены в сентябре 2020 года. Оказалось, что на участке площадью 6,2 га. складировался куриный помёт и свиной навоз. Всего там хранилось 4,2 тыс. тонн таких отходов.

Прокуратура возбудила административное дело. В октябре Управление Россельхознадзора постановило оштрафовать юрлицо на 200 тыс. рублей. Предприятие пыталось обжаловать это решение в судах, но те отказались его изменять.