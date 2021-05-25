Туапсе, Краснодарский край, , 12:01 — REGNUM Доследственная проверка организована следственными органами по факту обнаружения дрейфующего нефтяного пятна в юго-западном направлении побережья Черного моря в районе Туапсе, сообщили 25 мая в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

По информации следственных органов, дрейфующее нефтяное пятно вдоль Черного моря в сторону морского порта Туапсе было обнаружено 23 мая морским буксиром. В настоящее время загрязнение локализовано, осуществлен отбор проб морской воды для определения количественных и качественных показателей.

По предварительным данным, выброс нефтесодержащих веществ мог произойти с глубоководного выпуска. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации Туапсе сообщили, что нефтепродукты попали в Черное море из глубоководного выпускного канализационного коллектора. В городе введён режим повышенной готовности.

Читайте ранее в этом сюжете: Водолазы выявили места утечки нефтепродуктов в районе Туапсе