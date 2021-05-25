Москва, , 12:09 — REGNUM Зевота в ряде случаев может предупреждать о приближении инфаркта или других опасных состояний. Об этом врач-невролог Александр Евдокимов сообщил «Пятому каналу».

По его словам, ничего страшного и необычного нет, если человек зевает после плотного приёма пищи, до или после сна, в душном помещении. Однако учёные выяснили, что очень часто зевание возникает после инсультов.

«Также оно может предшествовать инфарктам. <…> Сама по себе зевота может быть симптомом какого-то состояния», — предупредил специалист.

Евдокимов посоветовал тем, кто часто зевает, обратить внимание на состояние своей сердечно-сосудистой системы и пересмотреть режим труда и отдыха.

Читайте также: Невролог перечислил болезни, на которые указывает звон в ушах