Москва, 25 мая 2021, 12:09 — REGNUM Зевота в ряде случаев может предупреждать о приближении инфаркта или других опасных состояний. Об этом врач-невролог Александр Евдокимов сообщил «Пятому каналу».
По его словам, ничего страшного и необычного нет, если человек зевает после плотного приёма пищи, до или после сна, в душном помещении. Однако учёные выяснили, что очень часто зевание возникает после инсультов.
«Также оно может предшествовать инфарктам. <…> Сама по себе зевота может быть симптомом какого-то состояния», — предупредил специалист.
Евдокимов посоветовал тем, кто часто зевает, обратить внимание на состояние своей сердечно-сосудистой системы и пересмотреть режим труда и отдыха.
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