Оренбург, , 11:59 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявили 64 заражения коронавирусом, что на три меньше, чем днём ранее, сообщает 25 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Общее число выявленных носителей коронавируса в регионе достигло 43 867, из них 3657 — это дети. На 100 тыс. населения приходится 2238,20 факта заболевания.

С начала пандемии от коронавирусной инфекции излечились 40 184 оренбуржца. Жертвами болезни стали 954 человека. За последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода.