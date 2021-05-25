Стокгольм, , 12:04 — REGNUM Белорусские авиакомпании прекратят полеты в страны ЕС. Более того в отношении Белоруссии ожидается ужесточение экономических санкций со стороны Брюсселя. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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В ходе саммита, состоявшегося 24 мая в Брюсселе, лидеры ЕС также призвали к немедленному освобождению ранее задержанного Романа Протасевича. После встречи со своими коллегами премьер-министр Швеции Стефан Лёвен выступил с заявлением, в котором он полностью солидаризировался с общей позицией ЕС.

Поводом к эскалации между ЕС и Белоруссией послужило решение белорусских властей посадить борт, следовавший из Греции в Литву, после чего был арестован Протасевич.

«Это было действие, которое поставило под угрозу жизнь и безопасность как экипажа, так и пассажиров», — отметил Стефан Лёфвен в письменном заявлении.

«Крайне позитивно, что мы смогли так быстро согласовать четкие и решительные меры со стороны ЕС, полностью соответствующие моим требованиям со стороны Швеции. Это было неприемлемым действием со стороны Беларуси, и важно, чтобы оно повлекло за собой серьезные и немедленные последствия», — добавил премьер-министр.

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