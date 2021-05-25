Черкесск, , 11:57 — REGNUM Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов удостоил почетной награды республики заместителя главного врача городской клинической больницы №52 города Москвы Сергея Царенко. Ему присвоено звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесской Республики», сообщили 25 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

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Врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории удостоен награды Северо-Кавказской республики за большую помощь, которую он оказывает медикам Карачаево-Черкесии уже не один месяц во время пандемии коронавируса.

По словам Темрезова, Сергей Царенко постоянно находится на связи с врачами региона и провёл за это время десятки видеоконсультаций. Он также оказывает помощь при определении схем лечения для самых сложных пациентов с коронавирусом, благодаря чему удалось спасти не одного жителя КЧР.

«И по сей день Сергей Васильевич работает с коллегами из Карачаево-Черкесии, делится опытом, помогает внедрять самые последние методы лечения коронавируса», — написал Темрезов на своей странице в соцсети Instagram.

Он также подчеркнул, что от врача такой высокой квалификации было приятно услышать отзывы от медиках республики как о высокопрофессиональных специалистах.