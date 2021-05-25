Москва, , 11:57 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский осудил способ задержания одного из основателей Телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

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«Трудно этого молокососа где-то выкрасть? В Афинах, в Вильнюсе тихо-спокойно упакуйте, увезите, а вы целый самолет сажаете — конечно, это людей возмущает. Зачем таким способом пытаться арестовать какого-то мальчишку — 26 лет», — заявил Жириновский.

«Конечно, он виноват, ему в тюрьме сидеть, и будет сидеть 15 лет! Но зачем это делать таким образом, чтобы возмутить людей — люди же боятся», — рассуждает парламентарий.

Он напомнил о наличии спецслужб.

«Есть специальные службы, это ж не разведчик, не Штирлиц, это мальчишка, хулиган, и вы его не можете где-то поймать, чтобы всего этого не устраивать», — подчеркнул Жириновский.

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