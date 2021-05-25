Москва, , 11:56 — REGNUM Лучшее, что могут придумать власти РФ для того, чтобы понизить в стране уровень бедности, это дать людям спокойно зарабатывать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган. Так он прокомментировал высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который призвал увеличивать адресность социальной поддержки в целях борьбы с бедностью.

«Спорить нечего, инициатива вполне разумная. Однако так и хочется спросить: Алексей Леонидович! А ведь есть же еще один вполне эффективный способ резко повысить благосостояние населения и одновременно уменьшить масштабы нищеты оного. И называется он… понижение уровня зарегулированности экономики! Почему бы не дать людям возможность спокойно зарабатывать и не попросить государство снизить накал своей безудержной «любви к бизнесу», которая выражается в постоянном желании этот бизнес «мудро» опекать и контролировать? — поинтересовался Коган. — Самое лучшее, что может придумать государство, — это просто отстать от бизнеса. И так отстать, чтобы бизнес хоть на минутку забыл о том, что это государство в принципе существует».

Как предположил Коган, Кудрин, вероятно, прекрасно догадывается о существовании данного рецепта, а предложить его не хочет из природного гуманизма.

«Да-да, именно гуманизма! Представляете муки коллективного чиновника, которому вдруг раз… и нельзя ничего контролировать, рассылать инструкции, получать и складывать в стопочки отчеты, командовать полком «очень полезных» контролеров и прочих жизненно необходимых товарищей! Ну, а раз мы не можем позволить себе такие душевные пытки в отношении чиновников всех мастей и оттенков… Придется ограничиться адресной раздачей пряников беднейшим слоям населения», — сказал Коган.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, как полагает Кудрин, правительство России сможет быстрее добиться снижения уровня бедности, если пойдёт по пути увеличения «адресности» социальной поддержки малообеспеченным гражданам.

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