Тбилиси, , 11:57 — REGNUM Грузия откроет сухопутную границу с 1 июня. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», сообщил 25 мая глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе на брифинге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Он рассказал, что пропускать на границе без дополнительных требований будут тех, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19. Остальным нужно будет предъявить при въезде в страну справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы. Потом им нужно будет сделать повторное тестирование в течение 72 часов, добавил он.

Стоит отметить, что в Грузии продолжает действовать масочный режим, а также комендантский час с 23:00 до 05:00. В сутки сотрудники полиции по всей стране штрафуют более 1 тыс. нарушителей. Штраф может достигать 2 тыс. лари (около $600).

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии за сутки выявили более 1350 носителей коронавируса