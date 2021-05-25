Минск, , 11:58 — REGNUM Бывший посол Швеции в Белоруссии Стефан Эриксон полагает, что недавний арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича после того, как его борт был принудительно посажен в Минске, является демонстрацией силы. Об это он заявил в эфире телеканала SVT вечером 24 мая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

«В первую очередь я думаю, что это демонстрация силы со стороны Лукашенко в отношении своих граждан, но также и России, и всего мира», — заявил дипломат.

Ранее Эриксон работал послом Швеции в Белоруссии в течение четырех лет (2008−2012 гг.). Однако в 2012 году белорусские власти не разрешили ему оставаться в стране после контактов с представителями оппозиции.

«Я также считаю, что это способ проверить реакцию внешнего мира, не в последнюю очередь проверить, на что ЕС готов закрыть глаза в отношении страны, которая является соседом», — отметил Эриксон.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Белоруссии вызван в МИД Швеции