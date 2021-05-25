Тункинский район, Бурятия, , 11:55 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал позором несанкционированную свалку на территории Тункинского национального парка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, 25 мая он осмотрел периметр свалки.

«Мы сейчас находимся на месте несанкционированной свалки. Это всё привезли местные жители, ничего чужого. Это позор, конечно», — отметил он.

По его словам, недалеко расположен пункт временного размещения отходов, куда должен складироваться мусор. Однако мусор выбрасывают за его пределами, поскольку подъездная дорога захламлена отходами, в том числе строительным.

Глава заявил, что проблему будут устранять, но призвал местных жителей такого не допускать. На территории свалки также будет установлены шлагбаум и фотоловушки.

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