Тайбэй, , 11:56 — REGNUM Решение о продлении на Тайване действия третьего из четырех возможных уровней эпидемической угрозы, из-за роста числа выявляемых случаев заражения коронавирусом, приняла администрация островного государства. Об этом 25 мая сообщает центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня.

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Утоняется, что на время действия данного режима будут временно прекращены занятия в школах, а также приостановлена деятельность общественных заведений и офисов. При этом будут работать только государственные ведомства и организации, которые предоставляют жизненно необходимые услуги.

Также указывается, что при третьем уровне эпидемической угрозы жители острова должны использовать защитные маски всякий раз, когда они выходят из дома. Помимо того, запрещены собрания с участием более пяти человек в закрытом помещении и более десяти — на открытом воздухе.

Отметим, на сегодняшний день на Тайване выявлено за все время пандемии 5456 носителей коронавируса, причем свыше 4 тыс. из данного числа составляют локальные случаи, которые были выявлены с 15 мая текущего года.