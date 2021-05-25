Бухара, Узбекистан, , 11:52 — REGNUM Межрегиональная конференция ректоров высших учебных заведений Узбекистана и России пройдет 26 мая в Бухаре. Об этом сообщили в пресс-службе министерства высшего и среднего специального образования республики.

В мероприятии примут участие руководители более 20 российских вузов, представители администрации президента России, министерства просвещения и министерства науки и образования РФ.

Участники конференции обсудят повышение качества образования, развитие научно-технического сотрудничества, подготовку кадров в соответствии с потребностью работодателей. Планируется также подписать несколько соглашений о межвузовском сотрудничестве.