Стокгольм, , 12:01 — REGNUM В Швеции зеленый сертификат, или так называемый сертификат вакцинации, который будет действителен с 1 июля, можно получить по интернету, войдя в систему с помощью банковского ID на сайте ehalsomyndigheten.se. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Сервис по получению электронного документа, вероятно, откроется в конце июня. Отмечается, что сейчас власти работают над тем, как граждане смогут получить электронный сертификат, если у них нет банковского ID или они по тем или иным причинам не хотят или не могут им воспользоваться.

Отмечается, что получение сертификата вакцинации в Швеции является бесплатным, как и сама вакцинация.