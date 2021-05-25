Красноярск, , 11:51 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 95 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 72 941. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в краевом оперативном штабе.

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От COVID-19 излечились 67 169 жителей Красноярского края, в том числе 80 — за сутки. По данным оперативного штаба, за всё время в регионе провели 2 698 417 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в Красноярском крае выявили 96 носителей коронавируса, выздоровели 90 человек, скончались девять ковид-пациентов.

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