Москва, , 11:51 — REGNUM Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что не станет оставаться на свое посту дольше двух сроков. Об этом он заявил 25 мая на XV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

«Год был очень непростой и не очень необычный. 2020 год был особым годом. Все мы понимаем, что этот год будет завершающим для меня как для уполномоченного по защите прав предпринимателей. По закону два срока. Это незыблемое правило. Не только для меня, но и для всех уполномоченных. Моя позиция остается прежней. Нельзя прирастать к месту. Нельзя больше двух сроков заниматься одним и тем же делом. 10 лет — это предельный срок, когда мы можем считать нашу работу с повышающейся эффективностью», — сказал Титов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на этой конференции прозвучало мнение, что в России сложился новый общественный договор между бизнесом, властью и обществом.

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