Москва, , 11:51 — REGNUM В Москве и в некоторых регионах России возобновили работу визовые центры 24 стран Евросоюза. Туристические визы выдаются не во все страны, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)

В Москве можно подать заявления на получение визы в такие страны как Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Хорватия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, и Словакия.

Визовые центры Австрии, Болгарии, Греции, Италии и Финляндии открыты не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах России (Казани, Красноярске, Самаре, Саратове и т. д). Правила подачи виз нужно уточнять на сайтах визовых центров.

Как сообщало ИА REGNUM, представительства Германии в России после перерыва снова начинают принимать заявление на выдачу шенгенских виз российским гражданам.

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