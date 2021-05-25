Москва, , 11:51 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал позором девятое место на конкурсе «Евровидение» певицы от России Манижи, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

«Вот 9 место — позор. На любых конкурсах соревнованиях мы должны быть в тройке», — заявил Жириновский.

Он обратил внимание на то, что песня не нравилась даже гражданам России.

«Даже нам не нравится, гражданам России, впечатление не производила», — отметил парламентарий.

Манижа выступала на конкурсе с песней Russian Woman. По итогам выступления она получила 104 балла от профессионального жюри и еще 100 баллов — от зрителей.

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