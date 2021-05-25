Ярославль, 25 мая, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Ярославле жители Фрунзенского района пожаловались на испорченную работами по прокладке теплотрассы дорогу. Об этом в социальных сетях рассказал депутат Ярославской областной думы Роман Слонин («Единая Россия).

Страница Романа Слонина в Facebook Траншея в Ярославле

В октябре 2020 года на улице Гончарова сотрудники Ярославских теплосетей «ТГК-2» начали прокладывать новую теплотрассу к строящемуся жилому комплексу. Траншея была выкопана между частными домами и улицей Гончарова и перекрыла для жителей подход к их домам. Работы затянулись и были продолжены только весной 2021 года. Всё это время жители были вынуждены добираться к своим домам по самостоятельно настланным доскам. Сейчас траншею начало подтапливать.

«Нарушена система ливневой канализации, в следствии чего стоит вода и препятствует подходу жителей в свои дома», — сказал депутат.

24 мая прошло собрание, на котором жильцы встретились с застройщиком и директором Ярославских теплосетей.

«В ходе собрания директор обязался предоставить дорожную карту по реализации устранения производства работ в срок до 27 мая. Так же в течении 2-х дней привести в нормативное состояние входы к частным домовладениям, что бы люди беспрепятственно могли проходить к своему жилью», — пояснил Роман Слонин.

Депутат пообещал держать ситуацию на контроле и вместе с жителями и администрацией района раз в неделю проверять, как ведутся работы.