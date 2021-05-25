Пермь, , 11:49 — REGNUM В Пермском крае выявили ещё 98 заражений коронавирусом, что на один превышает предыдущий суточный показатель, сообщает 25 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

С начала пандемии в регионе подтверждено 56 888 случаев заражения. Оправились от болезни 51 115 пермяков.

На сегодняшний день в COVID-центрах пребывает 651 пациент. Из них 39 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Свободным остаётся 30,3% коечного фонда от фактически развернутого.

Число жертв заболевания в Пермском крае достигло 2384. За последние сутки подтверждено шесть смертей.