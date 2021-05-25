Киев, , 11:55 — REGNUM Правительство Украины утвердил официальное решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией с 26 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Шмыгаль уточнил, что соответствующее решение принято в связи с нарушением Минска конвенции о международной гражданской авиации и направлено на «обеспечение безопасности полетов и пассажиров».

По его словам, правительство поручило министерству инфраструктуры, госавиаслужбе и госпредприятию «Украэрорух» принять необходимые меры для реализации запрета.

Кроме того, согласно решению правительства, украинским авиакомпаниям и самолетам с 26 мая запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Белоруссии.

ИА REGNUMнапоминает, что накануне вечером было объявлено, что президент Украины Владимир Зеленскийпоручил правительству страны подготовить решение о полном прекращении авиасообщения с Белоруссией.

В крупнейшей авиакомпании страны «Международные авиалинии Украины» (МАУ) назвали решение «политическим», но заявили, что вынуждены подчиняться ему.

Для Украины у этой ситуации есть дополнительный подтекст, связанный с тем, что именно через Белоруссию осуществлялись весьма востребованные в стране перелёты в Россию. Прямое авиасообщение между Украиной и Россией запретил еще президент Порошенко.