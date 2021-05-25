Москва, 25 мая 2021, 11:49 — REGNUM Российский спутник связи «Глонасс-М» № 732 временно выведен из группировки, сообщили 25 мая в информационно-аналитическом центре координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.
«Временно выведен», — отмечается в строке состояния аппарата.
Как сообщало ИА REGNUM, российская навигационная спутниковая система ГЛОНАСС была полностью развёрнута для полного покрытия Земли в 2010 году. В настоящее время в состав группировки входит 28 космических аппаратов. 23 спутника используются по целевому назначению, два аппарата временно выведены на техобслуживание, один — в орбитальный резерв. Ещё два спутника проходят этап лётных испытаний.
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