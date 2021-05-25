Новосибирск, , 11:48 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 74 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 69 случаев.

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«Скончались ещё пять пациентов: мужчина в возрасте 39 лет и женщины в возрасте 67 лет, 70 лет, 76 лет, 89 лет. Всего в регионе умерли 1854 человека, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 58 человек, на ИВЛ — четыре пациента».Всего на утро сегодня, 25 мая, в регионе зарегистрирован 42 891случай заражения коронавирусом, в том числе у 2668 детей; 38 866 пациентов выздоровели (+56 за сутки).