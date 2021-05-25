Москва, , 11:48 — REGNUM Льготную ипотеку в качестве антикризисной меры стоит сохранить на некоторое время. Такое мнение высказал председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

При этом он подчеркнул, что впоследствии её можно применять лишь для отдельных категорий граждан.

«Я считаю, что как антикризисную меру её можно еще сохранить на какое-то время, оставив для отдельных категорий граждан, да и в целях поддержки экономики», — сказал он в интервью газете «Известия».

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Он напомнил, что цены на жильё выросли, спрос начал опережать предложение, которое необходимо сбалансировать, например, за счёт выдачи большего количества разрешений на строительство.

«Но впоследствии как большое направление господдержки льготную ипотеку надо, конечно, сократить до отдельных категорий», — уверен глава Счётной палаты.

Как сообщало ИА REGNUM, программа льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом минимум 15% на покупку жилья в новостройках была принята в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Планировалось, что эта льгота будет действовать до 1 ноября 2020 года, но позднее её решили продлить до 1 июля 2021 года.

В середине мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство прорабатывает вопрос о сроках и форматах продолжения действия программы льготной ипотеки.