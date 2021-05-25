Копенгаген, , 11:48 — REGNUM Дания на безвозмездной основе передаст три миллиона доз вакцины от COVID-19 развивающимся странам. Об этом 25 мая со ссылкой на заявление премьер-министра страны Метте Фредериксен сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

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Пожертвование будет сделано в рамках инициативы COVAX, реализуемой Всемирной организации здравоохранения. Ее цель заключается в обеспечении доступа бедных стран к достаточному количеству вакцин.

Ранее власти Дании заключили предварительные соглашения о закупке миллионов доз вакцины производства AstraZeneca и Johnson & Johnson. Поскольку теперь вакцины двух компаний не включены в официальную программу вакцинации в Дании, они будут переданы другим странам.

Премьер-министр страны Фредериксен также надеется, что главы государств и правительств придут к соглашению, чтобы ЕС смог пожертвовать 100 миллионов доз бедным странам.