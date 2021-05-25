Куала-Лумпур, , 11:45 — REGNUM В Малайзии зафиксировано рекордное количество смертей от COVID-19 и более 6000 новых случаев заражения коронавирусом за последние шесть дней, сообщает CNN Indonesia.

В стране за сутки выявили 61 случай смерти от COVID-19.

Министерство здравоохранения Малайзии подтвердило, что 55 пациентов скончались в больницах.

В Малайзии также наблюдается рост числа пациентов в отделениях интенсивной терапии. На данный момент 711 пациентов находятся в реанимации, а 369 нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Министерство здравоохранения также призвало население оставаться дома как минимум две недели, чтобы разорвать цепь передачи коронавируса.

В Малайзии выявлено 518 600 случаев заражения коронавирусом, 2309 смертей от COVID-19 и 60 018 активных случаев COVID-19.