Ростов-на-Дону, , 11:45 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 12 случаев смерти среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 мая.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались пять женщин в возрасте от 52 до 82 лет и семеро мужчин в возрасте от 63 до 86 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии в Ростовской области скончались 4 356 носителей коронавируса.

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