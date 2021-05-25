Саратов, , 12:07 — REGNUM В Саратовской области за сутки произошли еще четыре летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. По информации облминздрава на 25 мая, всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1044 человека.

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За сутки жертвами нового заболевания стали трое мужчин и одна женщина в возрасте от 62 до 84 лет.

Число активных больных снизилось на 121 пациента и на сегодняшний день составляет 2653 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области зарегистрировано 62 044 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за все время, по информации на 25 мая, 58 347 пациентов, за сутки — 232 человека.

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