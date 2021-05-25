Москва, , 11:44 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил о поддержке Белоруссии в связи с инцидентом с самолетом, на котором летел один из основателей Телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

«Все русофобы и антисоветчики, которые есть по периметру — в Прибалтике, Польше, на Украине и все их патроны от американского Госдепа до Британской МИ-6, все вздыбились насчет этого инцидента», — возмущен Зюганов.

Он считает, что глава МИД России Сергей Лавров предложил хорошую идею — не горячиться и разобраться.

«Протягиваем братскую руку. Правильно вы сделали, что арестовали», — заявил Зюганов.

Американский сенатор Роберт Менендес и несколько законодателей из стран ЕС предложили запретить полеты над Белоруссией и ввести санкции против руководства страны. Такое заявление Менендес сделал вместе с законодателями из Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и ФРГ.