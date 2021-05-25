Горно-Алтайск, , 11:44 — REGNUM В Республику Алтай прибыла первая партия вакцины «КовиВак» в количестве 780 доз. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, препарат распределён в районные больницы и республиканскую поликлинику.

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Вакцину также планируют доставлять в отдалённые сёла, поскольку температура хранения составляет +2… — 8 градусов.

Напомним, всего в регионе работают 48 пунктов вакцинации, а также 30 мобильных бригад. Последние в том числе доставляют пожилых людей в больницы и поликлиники для диспансеризации, медосмотров.

Препарат «КовиВак» является третьей зарегистрированной в России вакциной от коронавируса и, в отличие от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», содержит деактивированный вирус, а не его фрагменты. Разработан федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова.

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