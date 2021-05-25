Стокгольм, , 11:46 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции решило продлить рекомендуемый интервал между первой и второй дозами вакцин от COVID-19 производства Pfizer и Moderna. Об этом сообщила газета Expressen.

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Теперь временной интервал между дозой 1 и дозой 2 вместо шести недель составляет семь.

Компоненты вакцины Pfizer следует принимать с интервалом в 3−7 недель, а компоненты препарата Moderna — с интервалом в 4−7 недель.

«Вам не нужно начинать процедуру вакцинации заново или вводить дополнительную дозу, если между первой и второй дозой прошло чуть больше семи недель», — сообщается на веб-сайте ведомства.