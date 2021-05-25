Петрозаводск, , 11:56 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено 62 новых носителей коронавируса, это на три человека больше, чем сутками ранее. Об этом 25 мая сообщили в региональном оперативном штабе. Также зафиксированы три летальных исхода.

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Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 46 967 инфицированных, из них 45 140 человек выздоровели, в том числе 61 из ранее зараженных был выписан по выздоровлению за последние сутки.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7648,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3413,9 случая, по Северо-Западу — 5949,8», — указали в оперштабе.

От COVID-19 за время пандемии скончалось 534 жителя Карелии, в том числе три новых летальных исхода были зарегистрированы за последние сутки. В Сортавальской ЦРБ скончался житель Сортавалы, 1938 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн умер житель деревни Листнаволок Кондопожского района, 1952 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончался житель Кондопоги, 1938 года рождения.

Кроме того, с апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) были госпитализированы 6080 пациента, из них 143 человека скончались (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: женщина 1968 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный», — подытожили в оперштабе.

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