Стокгольм, , 12:14 — REGNUM В некоторых регионах Швеции количество поступающих пациентов с диагнозом COVID-19 продолжает сокращаться. По состоянию на 24 мая на острове Готланд, расположенном в Балтийском море, не зарегистрировано ни одного пациента с COVID-19, который бы получал лечение в общей палате или реанимации. Об этом сообщила радиостанция P4 Gotland.

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В больнице Висбю сейчас лечатся только двое пациентов, перенесших COVID-19. Сообщается, что они нуждаются в последующем лечении после перенесенного заболевания.

На прошлой неделе на Готланде было зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусом по сравнению с 98 новыми случаями неделей ранее. Местные власти назвали такое развитие событий «обнадеживающей тенденцией».

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