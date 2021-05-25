Кемерово, , 11:42 — REGNUM Жителя Ленинска-Кузнецкого, разорившего могилы двух горожан, приговорили к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает управление МВД РФ по Кемеровской области.

По данным ведомства, летом 2020 года на странице одного из пабликов в социальной сети сотрудники полиции выявили пост, размещённый жительницей Ленинска-Кузнецкого. Женщина рассказала о том, что на городском кладбище неизвестный разорил могилы её прадеда и прабабушки. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Было установлено, что обвиняемый похитил с места захоронения металлические каркасы надгробий и калитку ограждения. Похищенное он вывез на садовой тележке домой, распилил на части и сдал в пункт приёма металлолома за 1500 рублей. Также выяснилось, что он управлял мотоциклом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения и будучи уже осужденным за аналогичное преступление.

Суд назначил ему в качестве наказания 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в течение трёх лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.