Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM Ещё 190 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 25 мая. Это на четыре случая заражения меньше, чем днём ранее.

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Новые носители коронавируса выявлены в 45 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (71). Более 27% заразившихся — люди старше 66 лет, 6,3% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области обнаружили 93 104 носителя коронавирусной инфекции. Выписан с выздоровлением 83 301 пациент.

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