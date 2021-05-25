Кишинёв, , 11:45 — REGNUM Большинство жителей Молдавии считают неверным курс, которым движется государство. Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные 24 мая Ассоциацией социологов и демографов (АСДМ).

Сообщается, что среди опрошенных 70,6% сказали, что считают направление развития страны неверным, а поддерживают сложившиеся тенденции 23,1%. Также 52,3% респондентов сказали, что считают результаты реформ, которые прошли в Молдавии в течение последних пяти лет, неудачными. Поддержали последние реформы 35,8% опрошенных.

Кроме того, 51,2% опрошенных считают, что в Молдавии могут повториться события 7 апреля 2009 года, когда в Кишинёве начались массовые беспорядки из-за недовольства итогами парламентских выборов. Противоположного мнения придерживаются 35,3% участников опроса.

Опрос проводили с 14 по 22 мая. В нём приняли участие 1183 человека. Погрешность оценивается на уровне 3%.

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния президента республики Майи Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

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