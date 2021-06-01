Москва, 1 июня, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Александр Васильевич Самойлов (1908−2002) сражался с июля 1941 года.

Александр Васильевич Самойлов

Был трижды ранен. Первую награду, медаль «За боевые заслуги» получил в 1943 году за то, как указывалось в представлении, что, «работая связным, под огнем противника, быстро и аккуратно доставлял донесения, невзирая на опасность».

С декабря 1944 года в звании красноармейца воевал стрелком 1142-го стрелкового полка 340-й стрелковой дивизии в 1-й гвардейской армии.

20 апреля 1945 года при прорыве вражеской обороны в районе деревни Зебжидовице (Цешинский повят Польша) первым ворвался в дом, из которого велся огонь из станковых пулеметов, мешавший наступлению. Тогда Самойлов уничтожил две огневые точки и пять гитлеровцев, еще шестерых взял в плен. За это он был награжден орденом Славы 3-й степени.

1 мая 1945 года в бою у города Фриштадт (ныне часть города Карвина в Чехии) по собственной инициативе заменил собой погибшего в рукопашной схватке командира взвода и поднял товарищей в штыковую атаку, отбросив немцев и выполнив поставленную задачу.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года красноармеец был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 6307).

После Победы Самойлова демобилизовали. Жил и работал в колхозе деревни Никитская (Терновский район Воронежской области).