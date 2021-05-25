Воронеж, , 11:40 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 148 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 25 мая. Накануне, 24 мая, сообщалось о 142 новых носителях инфекции.

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За последние сутки выписаны из больниц и сняты амбулаторного учета с выздоровлением после ковида 145 жителей Воронежской области. Таким образом, число новых носителей превысило суточное число выздоровевших. Также за сутки скончались 15 пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Воронежской области зарегистрировано 84 078 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 79 558. Скончались 3 457 воронежцев с ковидом.